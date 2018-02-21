Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün saat 13.35'te meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Bozova ilçesine bağlı Avlak Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 9,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.