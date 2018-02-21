Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün saat 13.35'te meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Bozova ilçesine bağlı Avlak Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 9,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bozova'da 3 büyüklüğünde deprem
21.02.2018 - 14:09 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler : sanliurfa,Bozova,deprem,
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