Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes’te dün akşam saatlerinde başlayan ve ertesi güne kadar devam eden yoğun kar yağışı, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalardan dolayı endişeli olan turizmciler ve kayak severlerin yüzünü güldürdü. Pistlerde yine de suni karlamaya devam ediliyor. Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapıdaki pistlerde hizmetin kesintisiz devam ettiği Erciyes’te geçen hafta sonu otellerin doluluk oranı yine yüzde 100 oranında idi. Bu doluluk kent otellerine de yansıdı. Son kar yağışı ile, geçen yıl 23 Nisan’a kadar süren kayak sezonunun, bu yıl yine aynı tarihlere kadar uzaması bekleniyor.

Erciyes'te şu anda hava sıcaklığı -2 derece.