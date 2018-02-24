Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’dan 17 tırın Suriye’ye gönderildiğini ifade eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bu konuda tüm Elazığ halkı elinden geleni yapmış. Tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Suriye’de çok büyük bir katliam var. 3 olayla karşı karşıyayız. Türkiye Afrin halkını özgürleştirmek için büyük bir mücadele veriyor. O halkın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu yardımların bir kısmı elbette buraya gidecek" dedi.



Doğu Guta’da şuanda çok büyük bir katliamın yaşandığını vurgulayan Yıldırım, "400’den fazla insanı şehit ettiler. Doğu Guta, Müslümanların merkezi olarak geçiyor ve burayı bundan sonra daha yakın takip edeceğiz. 400 bin insan orada mahsur ve abluka altında. Orada Gazze’den daha fazla sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Çünkü 5 dakikada 200 füzenin düştüğü söyleniyor. Çoluk çocuk nereye sığınacağını bilmiyor ve herkes korkuyor. Dünyanın zalimleri buna sessiz kalmış durumdadır. Bir vicdan konvoyu çıkacak. Biz hepimiz buna destek veriyoruz. Esad rejimi şuanda tespit edilebildiği kadarıyla hapishanelerde 6 binden fazla kadını ve 500 küsur kız çocuğunu tutuyor. Bunlara karşı her türlü kötü muamele yapılıyor. Bu 7 bine yakın kadınlarla ilgili dünyada bir vicdan hareketi başlattık. Ayın 7’sinde dünyanın kadınları Reyhanlı’ya gidecek. 55 ülkeden kadın geliyor. Bu 17 tır orada aç ve susuz kalan Afrin’deki, Doğu Guta’daki ve diğer bölgedeki herkese yardım olarak gidecek" diye konuştu.