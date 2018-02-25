Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde rüzgarın poyraz yönüne dönmesiyle birlikte Kazdağlarından geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Çan karayolunda kar yağışı ile birlikte başlayan yoğun sis, araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Bir çok araç kar yağışı ve sis nedeniyle konvoylar halinde hareket ederken, bazı vatandaşlar da yeni yağan karın keyfini çocuklarıyla çıkarmayı tercih ediyor. Yetkililer bölgede gece saatlerinde hava sıcaklığının daha da düşeceğini, zaman zaman kar yağışlarının devam edebileceğini bu yüzden sürücülerin bu yol kesiminde özellikle buzlanma riskine karşı gerekli önlemleri almalarını istediler.