Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden alınan son dakika hava durumu bilgilerine göre bugün hava şöyle olacak. Doğu da kar yağışı beklenirken Kuzey ve iç kesimlerde ise hava sıcaklığı artacak. Peki İstanbul'da hava nasıl nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteorolojiden son dakika kar uyarısı var mı? İşte 7 Mart hava durumu haberleri

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (HAVA DURUMU)

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den İstanbul için kritik kuvvetli yağmur uyarısı yapılmıştı ve beklenen hadiseye son bir gün kaldı. Daha önce de etkisi gösteren kuvvetli yağmur 8 Mart Perşembe günü tekrardan İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece tahmin ediliyor.

Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 20

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif yağmurlu 19

Erzurum: Çok bulutlu, hafif olmak üzere yarın sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19