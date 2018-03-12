Mardin polisi, il genelinde suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, madde bulunduran, kullanan, alkollüyken araç kullanan şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, aranması olan 44 şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.