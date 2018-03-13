Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ş.’ye ait iki katlı evde iddialara göre, değişim sonrasında ateşle kontrol edilen tüp alev alarak patladı. Patlaması sonrası çıkan yangında ev sahibi ve eşi kendilerini dışarıya atarak kurtuldu. İhbar üzerine yangın, Derebucak ve Beyşehir ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ateşle kontrol edilen tüp evi kül etti
13.03.2018 - 18:45 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Derebucuk ilçesinde ateşle kontrol edildiği iddia edilen tüpün patlaması sonucu çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hâle geldi.
Etiketler : konya,derebucuk,yangın,
550019 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550019.aspx
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