Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya yönüne giden Hasan Hüseyin İlhan (73) yönetimindeki 20 KF 410 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt İlhan (70) yaralandı. Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Hasan Hüseyin İlhan, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.