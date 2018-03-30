Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakırdan Ispartaya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine otogarda önlem aldı. Otogara gelen bir otobüsteki yolcuların arasından M.E.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında sırt bölgesine ve bacaklarına sarılı, yine ayakkabısının içine gizlediği 4 paket halinde toplam 555 toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan M.E.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Şoke eden olay! Ayakkabısının içinden bile esrar çıktı
30.03.2018 - 20:43 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'dan Isparta'ya gelen otobüsteki yolculardan M.E.Bnin vücuduna sarılı halde 555 gram toz esrar ele geçirildi.
Etiketler : esrar,diyarbakır,ayakkabı,
553448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553448.aspx
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