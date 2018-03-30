Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakırdan Ispartaya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine otogarda önlem aldı. Otogara gelen bir otobüsteki yolcuların arasından M.E.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında sırt bölgesine ve bacaklarına sarılı, yine ayakkabısının içine gizlediği 4 paket halinde toplam 555 toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan M.E.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.