Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani’nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya’yı tercih etti. Antalya’da 100 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, 40 şarkıcı, çok sayıda dans grubunun sahneye çıktığı ve 20 farklı ülkeden bin davetlinin katıldığı masalı andıran düğün 3 gün 3 gece sürdü. Belek’te 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen renkli düğün, 3’üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi. 2 milyon doları aştığı tahmin edilen düğün için Hindistan’dan 6 konteyner dekorasyon, ses ve ışık malzemesi 200 kişilik teknik ve dekorasyon ekibi getirildi.