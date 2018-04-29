İzmir'den dün Manisa'ya uçmak için gelen yamaç paraşütçüsü Öğüt, öğlen  saatlerinde arkadaşlarıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde  buluştu.Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağdan  Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı.Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri  tarafından arama çalışmaları başlatıldı.Öğüt'ün cenazesine bugün ulaşıldı.Öğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna  gönderildi.