Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran, Edremit ilçeleri sınırlarındaki Kazdağları, Madra Dağı, Şeytan Sofrası, Atatürk Kayalıkları ve Seyit Onbaşı Anıt Alanı'yla, termal sağlık turizmi ve mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin rağbet gösterdiği Edremit Körfezi, bu hafta sonu adeta doldu taştı.

Balıkesir’i Çanakkale, İzmir ve Bursa’ya bağlayan karayolları 34 plakalı araçlarla doldu. Kış sezonu boyunca kapalı olan birçok trafik sinyalizasyonu Karayolları ekipleri tarafından aktif hale getirildi. Bölgeye gelen yerli turistler hafta sonunu plajlarda, alışveriş merkezlerinde, tarihi mekanlarda, termal tesislerde ve Kazdağları’nda geçirdi.

Körfezin turizmde lider ilçesi Ayvalık'ın tek ana arteri Atatürk Caddesi ile Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajları'na giden yollar İstanbul plakalı otomobillerle doldu. İstanbullu tatilciler, gurme turizminin en güzel örneklerinin bulunduğu otantik tarihi dokulu Cunda Adası ile gezinti de yapılabilen 17 kilometrelik "dünyanın en uzun 2. kumsalı" Sarımsaklı Plajları'nı doldurdu.

"BÖLGEMİZE ANKARA VE İSTANBUL UÇAKLARI SÜREKLİ DOLU GELİYOR"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaz sezonu öncesi 1 Mayıs tatilinin de fırsat bilinmesiyle yoğunluk yaşandığını belirtti. Yavuz, "Yazlıkçılar bölgeye geldi ve yine yaz nüfusuna yakın bir nüfusa ulaştık. Nüfus 1 milyona yaklaştı. Bölgemize Ankara ve İstanbul uçakları sürekli dolu geliyor. En fazla İstanbul’dan yoğunluk söz konusu. Otobüs şirketleriyle de görüşüyoruz. Onlarda da yoğunluk var." dedi.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de sadece Ayvalık'ta değil, körfez genelinde 1 milyonu aşkın kişinin İstanbul’dan tatil için geldiğini tahmin ettiklerini dile getirerek, "Bu da zaten rezervasyonlarımızdan belli. Hafta sonuna 1 Mayıs'ı birleştirip 4 günlük tatil oluşturanların yoğunluğu bölge ekonomisine son derece olumlu yansıdı." diye konuştu.

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri de olan Özgültekin, "Bu yoğunluk aslında turizm sezonu öncesinde yaz mevsimine hazırlanacağımız olumlu bir 4 gün oldu. Bu yüzden de turizmciler olarak bu sonuçtan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

TATİLCİLERİN AYVALIK İLGİSİ

İstanbul’dan gelen tatilcilerden Tahsin Orhan, 4 günlük tatil fırsatını değerlendirmek için Ayvalık'a geldiğini dile getirerek, "Bu güzel yerleri görmek istiyordum zaten. Ben de 1 Mayıs tatil fırsatını bulunca amcamın yanına geldim. Çok beğendim. Yarın döneceğim." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde tatilini geçiren Gökçe Türkaslan da ailece Ayvalık'ı çok sevdiklerini, Kazdağları'na ise adeta aşık olduklarını kaydetti. Küçük kızının tatilde temiz hava alması için bu bölgeye geldiğini anlatan Türkaslan, "Çünkü İstanbul artık bizi adeta boğuyor." ifadesini kullandı.

Gökçe Türkaslan’ın eşi Mustafa Türkaslan ise hafta sonuna bir gün izin ekleyip 1 Mayıs ile birleştirdiğini ve kendilerine 4 günlük tatil günü oluşturduklarını belirterek, "Ayvalık'ı İstanbul’a yakın olması ve temiz havası nedeniyle tercih ettik. Mesela burada insan terlemiyor. İmkan bulursak denize de gireceğiz. 3 gece kalıp tekrar İstanbul'a döneceğiz." dedi.

Çok sevdikleri Ayvalık’ta tatillerini geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mine Gürsu da "Eşimin işi nedeniyle geçmişte uzun yıllar Ayvalık'ta yaşadık. Ayvalık'ı çok seviyoruz. Bir anlamda 1 Mayıs tatili nedeniyle İstanbul'dan kaçtık. Tatilimizi Ayvalık'ta en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bol bol denize de gireceğiz." diye konuştu.