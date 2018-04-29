Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran, Edremit ilçeleri sınırlarındaki  Kazdağları, Madra Dağı, Şeytan Sofrası, Atatürk Kayalıkları ve Seyit Onbaşı Anıt  Alanı'yla, termal sağlık turizmi ve mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin rağbet  gösterdiği Edremit Körfezi, bu hafta sonu adeta doldu taştı.

Balıkesir’i Çanakkale, İzmir ve Bursa’ya bağlayan karayolları 34  plakalı araçlarla doldu. Kış sezonu boyunca kapalı olan birçok trafik  sinyalizasyonu Karayolları ekipleri tarafından aktif hale getirildi. Bölgeye  gelen yerli turistler hafta sonunu plajlarda, alışveriş merkezlerinde, tarihi  mekanlarda, termal tesislerde ve Kazdağları’nda geçirdi.

Körfezin turizmde lider ilçesi Ayvalık'ın tek ana arteri Atatürk  Caddesi ile Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajları'na giden yollar İstanbul plakalı  otomobillerle doldu. İstanbullu tatilciler, gurme turizminin en güzel  örneklerinin bulunduğu otantik tarihi dokulu Cunda Adası ile gezinti de  yapılabilen 17 kilometrelik "dünyanın en uzun 2. kumsalı" Sarımsaklı Plajları'nı  doldurdu.

"BÖLGEMİZE ANKARA VE İSTANBUL UÇAKLARI SÜREKLİ DOLU GELİYOR"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya  Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaz sezonu öncesi 1 Mayıs  tatilinin de fırsat bilinmesiyle yoğunluk yaşandığını belirtti. Yavuz,   "Yazlıkçılar bölgeye geldi ve yine yaz nüfusuna yakın bir nüfusa ulaştık. Nüfus 1  milyona yaklaştı. Bölgemize Ankara ve İstanbul uçakları sürekli dolu geliyor. En  fazla İstanbul’dan yoğunluk söz konusu. Otobüs şirketleriyle de görüşüyoruz.  Onlarda da yoğunluk var." dedi.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de sadece Ayvalık'ta  değil, körfez genelinde 1 milyonu aşkın kişinin İstanbul’dan tatil için geldiğini  tahmin ettiklerini dile getirerek, "Bu da zaten rezervasyonlarımızdan belli.  Hafta sonuna 1 Mayıs'ı birleştirip 4 günlük tatil oluşturanların yoğunluğu bölge  ekonomisine son derece olumlu yansıdı." diye konuştu.

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri de  olan Özgültekin, "Bu yoğunluk aslında turizm sezonu öncesinde yaz mevsimine  hazırlanacağımız olumlu bir 4 gün oldu. Bu yüzden de turizmciler olarak bu  sonuçtan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

TATİLCİLERİN AYVALIK İLGİSİ

İstanbul’dan gelen tatilcilerden Tahsin Orhan, 4 günlük tatil  fırsatını değerlendirmek için Ayvalık'a geldiğini dile getirerek, "Bu güzel  yerleri görmek istiyordum zaten. Ben de 1 Mayıs tatil fırsatını bulunca amcamın  yanına geldim. Çok beğendim. Yarın döneceğim." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde tatilini  geçiren Gökçe Türkaslan da ailece Ayvalık'ı çok sevdiklerini, Kazdağları'na ise  adeta aşık olduklarını kaydetti. Küçük kızının tatilde temiz hava alması için bu  bölgeye geldiğini anlatan Türkaslan, "Çünkü İstanbul artık bizi adeta boğuyor."  ifadesini kullandı.

Gökçe Türkaslan’ın eşi Mustafa Türkaslan ise hafta sonuna bir gün izin  ekleyip 1 Mayıs ile birleştirdiğini ve kendilerine 4 günlük tatil günü  oluşturduklarını belirterek, "Ayvalık'ı İstanbul’a yakın olması ve temiz havası  nedeniyle tercih ettik. Mesela burada insan terlemiyor. İmkan bulursak denize de  gireceğiz. 3 gece kalıp tekrar İstanbul'a döneceğiz." dedi.

Çok sevdikleri Ayvalık’ta tatillerini geçirmekten duyduğu memnuniyeti  dile getiren Mine Gürsu da "Eşimin işi nedeniyle geçmişte uzun yıllar Ayvalık'ta  yaşadık. Ayvalık'ı çok seviyoruz. Bir anlamda 1 Mayıs tatili nedeniyle  İstanbul'dan kaçtık. Tatilimizi Ayvalık'ta en iyi şekilde değerlendirmek  istiyoruz. Bol bol denize de gireceğiz." diye konuştu.