Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, il sınırlarında faaliyet gösteren  bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları  terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz  etkilediği bildirildi.

Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini  yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları belirtilen  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi,  devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması  maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat  çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri  Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve  Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin 8 Haziran Cuma günü saat 00.00.01'den  22 Haziran Cuma günü saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği  kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin  yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye  valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.  