Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla 7. günde jandarma ve AFAD köyün yaklaşık 1 kilometre ötesinde bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı.

Aydemir'in köyde bulunabileceği alanlarda, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı.

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe’de Bezirhan Köyüne gelerek Aydemir ailesinin üzüntüsünü paylaştı.