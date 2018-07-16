Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, kahvehaneye giren pitbull cinsi bir köpek burada bulunan vatandaşlara saldırarak 2 kişiyi yaraladı. Büyük paniğe neden olan olaydan sonra sokağa çıkan köpek yoldan geçen bir araç tarafından kıstırıldı. Kaldırıma kıstırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan köpeğin alınması için polis ekipleri belediye görevlilerine bilgi verdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen belediye ekipleri, kıstırılan köpeğe sakinleştirici iğne vurdu. Daha sonra köpek tasma takılarak araca konuldu ve hayvan barınağına götürüldü.

Pitbull saldırısında yaralanan H.G. ve M.Y.T. ise ambulansla özel bir tıp merkezine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan 2 yaralı daha sonra intaniye servisinde gözlem altına alındı.