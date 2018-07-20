Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacılar Mahallesi'nden geçen Tohma Çayı yakınlarında dolaşan bir vatandaş, suda erkek cesedi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çayın suyunu Hacılar Hidroelektrik Santrali havuzu ve sulama kanalına yönlendirdi.

İki kaya arasına sıkışan ceset, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.Yirmili yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Polise ihbarda bulunan Hasan Akbaş, AA muhabirine, suda çürümeye yüz tutmuş bir ceset gördüğünü ve durumu hemen yetkililere bildirdiğini söyledi.

Cenazenin bir süre önce bölgede kaybolan gence ait olduğunu düşündüklerini belirten Akbaş, kayıp gencin eşyalarının da daha önce çayın yakınlarında bulunduğunu kaydetti. Cesedin 4 aydır kayıp olan 23 yaşındaki Selimcan Kelleci'ye ait olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesinde kaybolan genci bulmak için su altı dalgıçlarının Tohma Çayının içinde Jandarma ekiplerinin de kırsalda yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti.Dalgıçların uzun süren uğraşları sonucu Selimcan Kelleci’nin cesedi sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.