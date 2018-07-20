Hacılar Mahallesi'nden geçen Tohma Çayı yakınlarında dolaşan bir  vatandaş, suda erkek cesedi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çayın  suyunu Hacılar Hidroelektrik Santrali havuzu ve sulama kanalına yönlendirdi.

İki kaya arasına sıkışan ceset, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik  çalışması sonucu çıkarıldı.Yirmili yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kimlik  tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Malatya  Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Polise ihbarda bulunan Hasan Akbaş, AA muhabirine, suda çürümeye yüz  tutmuş bir ceset gördüğünü ve durumu hemen yetkililere bildirdiğini söyledi.

Cenazenin bir süre önce bölgede kaybolan gence ait olduğunu  düşündüklerini belirten Akbaş, kayıp gencin eşyalarının da daha önce çayın  yakınlarında bulunduğunu kaydetti. Cesedin 4 aydır kayıp olan 23 yaşındaki Selimcan Kelleci'ye ait olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesinde kaybolan genci bulmak için su altı dalgıçlarının Tohma Çayının içinde Jandarma ekiplerinin de kırsalda yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti.Dalgıçların uzun süren uğraşları sonucu Selimcan Kelleci’nin cesedi sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. 