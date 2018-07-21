Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de dere ıslah çalışmaları sırasında sondaj yapan iş makinesi doğalgaz ana borusunu deldi. Çevreye gaz sızarken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, bu sabah saat 09:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Göztepe'de dere ıslah çalışmaları sırasında sondaj yapan iş makinesi bölgeden geçen ana doğalgaz borusunu deldi. Borudan etrafa gaz sızmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Bölgede çalışmalara devam ediyor.