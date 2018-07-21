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Kadıköy'de araç yangını! Trafik durdu...
21.07.2018 - 14:49 | Son Güncelleme: 21.07.2018 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir hâlindeki bir araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın sebebiyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.
Etiketler : kadıköy,araç,yangın,
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