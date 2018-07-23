Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizin Haber Müdürü ve Yazarımız Fatih Selek, bugün yayımlanan köşe yazısında İstanbul'da gerçekleşen bu ayıbı okuyucularıyla paylaştı.

Engelli vatandaşımızın mağduriyetini bir arkadaşından öğrendiğini ifade eden Selek, olayın İstanbul - Avşa adası arası sefer yapan bir deniz otobüsünde gerçekleştiğini belirtti.

İşte Selek'in yazısındaki o kısım:

ŞAKA GİBİ

Onun mağduriyetini bir arkadaşımdan öğrendim. Telefonunu alıp aradım.

Adı Selami Yalçınkaya, 54 yaşında. Yüzde 94 bedensel engelli.

Metroda sokak müzisyenliği yapıyor.

Cuma günü İstanbul'dan Avşa adasına günübirlik tatile karar veriyor.

İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) gidiyor.

Bilet parası 83 lira. Engelli indirimi uyguluyor, 71 liraya düşürüyorlar.

Ardından "Ama" diyorlar, "Akülü aracınıza da bilet kesmek zorundayız."

Ve bir engellinin sokakta vücudunun ayrılmaz parçası olan; eli, kolu, ayağı sayılan 'scooter'ı için de ayrıca 80 lira alıyorlar.

Yanındaki bakıcısıyla birlikte gidiş geliş 500 lira ödüyor.

Yani hem indirim sözde kalıyor hem de otur(a)madığı koltuğun parasını iki defa ödüyor.

Yalçınkaya "İndirim beklerken, bindirim aldık. Bu muamele karşısında canımız yandı" diyor.

*

Türk Hava Yolları (THY) da engellilere yurt içinde yüzde 20, yurt dışında yüzde 25 indirim uyguluyor.

Ancak indirimden faydalanmak için Miles&Smiles üyeliği mecbur bırakılıyor. Öyle internetten kolayca durumunuzu tanımlayıp indiriminizi alamıyorsunuz yani.

Bu işi nispeten en iyi TCDD yapıyor.

Demir Yolları'nda engelliler ücretsiz seyahat edebiliyor. Ancak, indirimden faydalanmanız için bir defaya mahsus şahsen müracaat yapmanız gerekiyor.

Ki, ağır engelliyseniz işiniz zor.

Hoş, ağır engelliye hangisi kolay ki?