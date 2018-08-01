Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı... Alınan son tahminlere göre 1 Ağustos'ta yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışlı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İstanbul için uyaran Meteoroloji, sağanak yağış için saat verdi. İstanbul'da bugün saat 15.00'e kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İşte 1 Ağustos hava durumu ve 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı...

Hafta başından beri sıcaklıkların yüksek olduğu İstanbul'a yağışlı hava geri dönüyor.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden başlayarak saat 15.00'e kadar kentte sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Kentte yarın yağış beklenmezken, cuma günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Ankara ve Konya'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.