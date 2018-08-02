Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapa-siteli uçak, kalkışından 5 dakika sonra arızalandı. Feci kazada, 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat, hayatta kalmayı başardı. Bir sağlık çalışanı, yaralılardan 12'sinin durumunun ciddi olduğunu ifade etti. Sağ kurtulan yolcular, ekipler olay yerine gelene kadar yardım almak için yol kenarına doğru yürüdü. Kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi. Brezilya yapımı uçağın orta menzilli ve 10 yaşında olduğu, Aeromexico filosuna katılmadan önce iki hava yolu şirketine daha hizmet ettiği kaydedildi.