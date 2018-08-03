Kaza, Gökomuz köyü yukarı mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, 37 DU 224 plakalı traktörün sürücüsü Recep Durmaz (69) tarladan dönerken arıza yapan traktörünü tamir ederken kaza geçirdi. Traktörün altında kalan Durmaz, olay yerinde feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tosya’da traktör kazası: 1 ölü
03.08.2018 - 23:45 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Gökomuz köyü yukarı mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, 37 DU 224 plakalı traktörün sürücüsü Recep Durmaz (69) tarladan dönerken arıza yapan traktörünü tamir ederken kaza geçirdi. Traktörün altında kalan Durmaz, olay yerinde feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Etiketler : Kastamonu,yaşam haberleri,
574674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574674.aspx
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