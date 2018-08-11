Yerleşim alanına yakın alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ters istikamete seyreden orman yangınına 4 helikopter 1 amfibik uçak, 25 arazöz 2 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
Antalya'da korkutan orman yangını
11.08.2018 - 12:40 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : orman yangını,iha,antalya,
575724 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/575724.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER