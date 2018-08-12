Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Torbalı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesi'nde yaşandı. Bugün evlenen Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, vinç yardımıyla kız evinin 4. katından aşağıya inerek nikah salonuna gitti. Damadın babası Ayhan Gül'ün aklına gelini vinç yardımıyla baba evinden çıkartmak geldi ve çifte sürpriz hazırladı. Vinç gelinin evinin önüne getirilirken, damat gelini balkondan çıkararak vinçle aşağıya indirdi. Çift daha sonra Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan nikah salonuna gitti.

Damat Cihan Gül, "Babamın yaptığı bir sürpriz sonucu bizim de haberimiz olmadan vinçle balkondan kız aldık. Biraz korktuk, biraz eğlendik. Anımız oldu" derken, gelin Melda Ülker, "Yükseklik korkum vardı. Bize de sürpriz oldu" diye konuştu.