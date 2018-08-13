Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Diyeceksiniz ki, ne kışlığı ağustosun ortasında... Mağazalarda şöyle bir dolaşın, göreceksiniz. Birçoğunda ‘yeni sezon’ yani sonbahar ürünlerinin yanı sıra geçen kıştan kalma kabanlar, montlar, kazaklar da var. Hele internet siteleri... Birçok marka gerek mağazalarında gerekse web sitelerinde “Erken kış fırsatı” diye başlatmış kampanyasını. Bazıları “Kış gelmeden siz gelin” diye davet yapıyor tüketicilere. Kampanyanın adına, ‘sezon sonunun da sonu’ diyenler de var. İsimler ilginç ve çeşitli ama fiyatlar gerçekten çok daha ilginç. Geçen yıldan kalan çizmelerin, botların fiyatları kış sonunda yapılan indirimli satış fiyatlarının bile altında. Geçen yıl 500 lira olan bir çizmeyi şimdi 100 liraya almak mümkün. Lüks markaların yüzlerce liralık ürünlerinde de 5’te bir fiyatları görünce muhtemelen şaşıracaksınız.

Malum bazı ürünler vardır; ne modası geçer ne zamanı... Yaz-kış demeden giyeriz ya bazı gömlekleri mesela; işte onun gibi. ‘Zamansız ürünler’ yani. Mağaza mağaza dolaşmak istemiyorsanız beğendiğiniz markaların web sitelerine göz atmanızı öneririm. Sitelerden aldığınız fikirle yola çıkıp mağazalarda deneyerek de alabilirsiniz. Çünkü mağazaya gittiğinizde anons edilen indirimlerden çok daha iyi fiyattan alışveriş yapabiliyorsunuz.



BİR RENK ÇEKTİ İÇERİ, SONRASI...

Vitrinleri dolaşırken, ünlü bir mağazada gördüğüm renk beni içeri çekti ve gömleklerin arasında buldum kendimi. Sezonun en az 5’te biri fiyatıydı. Kasaya gittiğimde 3 tane alındığında yüzde 30 ekstra indirim yapıldığını öğrendim. Yazıyormuş reyon başlarında ama görmemişim. Böyle olunca o ucuz bulduğum etiketlerin üzerine yüzde 30 daha az ödeme yaptım. Bazı markaların online satış mağazaları da yapıyor bunu. “Yüzde 60 indirim, sepette ek yüzde 30 daha” diyor mesela. Bugünler, özellikle de bayram üzeri çok avantajlı fiyatlar görebilirsiniz. Kendinize birden çok almak istemezseniz de arkadaşınızla çıkın, birlikte daha az ödeyin.