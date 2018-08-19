Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Kurban Bayramı tatiline girerken hava durumu da en çok araştırılan konulardan birisi. 9 günlük tatil süresince gerek memleketine gerekse tatil bölgelerine giden yurttaşlar bir yandan da gittikleri yerin hava durumun tahmin raporlarını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

METEOROLOJİ'DEN BUGÜNE İLİŞKİN TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile sabah saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 31

İstanbul: Az bulutlu, 33

İzmir: Az bulutlu ve açık, 35

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu, 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu

Antalyalya: Az bulutlu ve açık, 32

Samsun: Parçalı bulutlu, 30

Konya: Az bulutlu ve açık, 30

Erzurum: Parçalı bulutlu, 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39