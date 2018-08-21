Karakurt Mahallesinde Eski Değirmen civarlarından geçen Bakırçay’da binlerce balık kıyıya vurdu. Balıkların ölüm sebebinin Bakırçay’a asitli zeytin suyu dökülmesi olduğu iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek su numunesi alıp, balıkların ölüm sebebini araştıracağı açıklandı.
Bu şoke eden görüntü Manisa'dan!
21.08.2018 - 08:56 | Son Güncelleme: 21.08.2018 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Bakırçay'da binlerce balık telef oldu.
Etiketler : manisa,balık,
577183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/577183.aspx
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