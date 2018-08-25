Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü kapsamında 50 kişilik ekiple Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Kırgız Türkleri, yöresel yemekleri, kıl çadırları, geleneksel kıyafetleri, ata sporları ile kutlamalara renk katıyor. Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 36 yıl önce göç ederek Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşadıkları zorlu süreçlere rağmen geleneklerini yaşatıyor. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kutlamaların yapıldığı Çarho mevkiindeki 400 dönümlük alanda stant açan Kırgızlar, renkli kıyafetleri ve geleneksel oyunlarıyla vatandaşların ilgi odağı oldu. Kutlamalara katılan vatandaşlar, Kırgız kadınlarının hazırladığı yöresel yemeklerin tadına bakarken, geleneksel kıyafetleriyle fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Kırgız Türklerinden Kenan Aytaç, kültürlerini tanıtmak için Ahlat’ta stant açtıklarını anlatarak şöyle konuştu: Buradaki çadırların kurulumundan kültürel etkinliklere kadar her alanda yer aldık. Dileğimiz bu tür etkinliklerin Türkiye çapına yayılmasıdır. Şu anda Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden siparişler almaya başladık. Alanda en çok rağbet gören stant bizimki.