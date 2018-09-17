Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iş başvurusunun bugün itibariyle başladığını duyan vatandaşlar, İŞKUR şubesine adeta akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda sıra olan vatandaşlar, kurumun açılmasıyla içeriye alındı. Yoğun talebin olduğunu gören yetkililer, vatandaşları içeriye sırayla aldı. Belgelerini tamamlayarak başvurularını yapan vatandaşlar, haklarında hayırlı olmasını diledi. İşe alınacak kişilerin mülakata sisteminden geçirileceğini hatırlatan yetkililer, kayıtların 20 Eylül Cuma günü sona ereceğini belirtti.
Kayıtların başladığını duyan İŞKUR'a koştu
17.09.2018 - 15:53 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından çevre temizlik ve güvenlik alanlarında personel alımı başladı.
Etiketler : İŞKUR,Afyonkarahisar,
580797 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580797.aspx
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