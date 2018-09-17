Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iş başvurusunun bugün itibariyle başladığını duyan vatandaşlar, İŞKUR şubesine adeta akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda sıra olan vatandaşlar, kurumun açılmasıyla içeriye alındı. Yoğun talebin olduğunu gören yetkililer, vatandaşları içeriye sırayla aldı. Belgelerini tamamlayarak başvurularını yapan vatandaşlar, haklarında hayırlı olmasını diledi. İşe alınacak kişilerin mülakata sisteminden geçirileceğini hatırlatan yetkililer, kayıtların 20 Eylül Cuma günü sona ereceğini belirtti.