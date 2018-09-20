Paslı köyünde 5 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan  çiftinin kaybolan kızları Sedanur Güzel'i bulmak için çalışmalar gün boyu sürdü.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma  (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Köy yakınlarındaki sazlık alan sabah saatlerinde JAK, AFAD ve UMKE  ekiplerince tekrar arandı. Aramanın ardından traktörle sazlığın bir kısmı  biçildi. Traktörün giremediği alanlarda iş makineleri çalışma yaptı.

Kağızman Belediyesi ve İl Özel İdaresi araçlarıyla gerçekleştirilen  çalışmayla sazlık alan tamamen biçildi. Sazlık alanda Sedanur'a yönelik herhangi  bir ize rastlanmadı.

Çalışmaları Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı  Nevzat Yıldız da izledi. Köydeki evlerin arandığı, drone desteğiyle arazinin tarandığı  çalışmalara yarın devam edilecek.