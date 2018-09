Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura AKSARAY



Üç gündür yapılan ve bugün son bulacak olan şenliklerde yurdun dört bir yanından gelen muhteşem kalabalık ağırlandı.

Atlı okçular, at cambazları, akrobatlar, ciritçiler hem gösteri yaptılar hem de misafirlere at hakkında bilgiler sundular. Okçular vakfından gelen usta okçular genç kızlara, delikanlılara ve çocuklara yay tutturup atış yaptırdılar. Yeni kemankeş adaylarını aradılar. Güreşçiler gün boyu boğuştular, yiğidin harman olduğu çayırda bilhassa minikler göz doldurdular. Biliyorsunuz Bağdat’ın kapısını açan Genç Osman da bu coğrafyadan çıkmıştı zamanında.

Şehir merkezinde başlayıp Kılıçarslan Parkı'nda son bulan korteje Vali Aykut Pekmez, Ak Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Konvoyda yer alan dört iri Malaklı köpeği ilgi odağı oldu, Savaşçı kıyafeti giymiş bakıcıları çocukların köpekleri okşayıp sevmelerine izin verdiler.

Mehter takımı halkı çoşturdu. Kılıçarslan devrindeki kıyafetlere bürünen savaşçılar ve dervişan büyük alkış aldı.

Mas güreşi, bez uçlu oklarla yapılan müsabakalar ve eski sokak oyunları ilgiyle izlendi gençler halat çekip ip atladılar. Bu arada bakırcılar çekiçlerine sarıldılar, demirciler körük çekip örs başı yaptılar. Kalaycılar, çömlekçiler, kilimciler, çiniciler, at arabacılar, kaşık oyanlar, bıçak yapanlar, ahşap çocuk oyuncakçıları sanatları hakkında bilgi sundular.

Başta Somuncu Baba ve Cemaleddin Aksarayi hazretleri olmak üzere Aksaray’dan gelip geçen ya da Aksaray’da yetişen manevi önderlerimiz tanıtıldı. Gençler bize Anadolu’yu hediye eden Kılıçarslanı Fatihalarla andılar.

NİÇİN ÖNEMLİ?

1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya akan Türkler kısa bir sure içinde Ege ve Marmara kıyılarına dayandı. Ancak henüz Bizans güçlüydü bu toprakları geri alabilirdi. II. Kılıçarslan, Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ve Ermenilerle mücadele ederken Anadolu’daki diğer Türk beyleri ile de uğraşmak zorunda kaldı. 1162 tarihinde İstanbul’a gitti. Türkleri birbirine düşürmek isteyen imparator, Sultanı muhteşem törenlerle karşıladı, yapılan anlaşma Selçuklu'nun elini rahatlattı. Kılıçarslan, Nurettin Mahmud ve Anadolu’daki beyleri yanına alınca İmparator Manuel harekete geçti. Konya’yı istilâ edecek, Türk hâkimiyetine son verecekti. Papa III. Aleksandre da arkasındaydı. Manuel büyük bir ordu ile Miryokefalon’a ulaştı. Türklerin pususuna düşen düşman ordusu tamamen imha edildi, Manuel canını zor kurtardı. Bu zafer ile Bizans ve Avrupa devletleri Türklerin Anadolu’daki varlığını kabul etmek zorunda kaldı. Tarih 17 Eylül 1176.