Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na hitabında dile getirdiği Birleşmiş Milletler Gençlik Kuruluşu’nun bir an önce tesis edilmesi ve merkezinin de İstanbul olması teklifinin yankıları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı ve Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında dünya gençliğine yönelik çok ciddi bir mesaj paylaştığını belirterek, “Biz Türkiye olarak BM içinde bir gençlik organizasyonunun kurulmasını destekliyoruz ve bu merkezin İstanbul’da olması ile alakalı çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Ağırbaş, İstanbul’da hâlen inşaatı süren 33 bin metrekarelik Uluslarası Gençlik Merkezi’nin, Türkiye’deki ve dünyadaki gençler için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Merkezde; dünyanın farklı ülkelerindeki gençlere ofis imkanı sağlanacağını, onların projelerini gerçekleştirmeleri için alan ve fırsat oluşturulacağını, aynı zamanda yaygın şekilde eğitim ve konferanslar verileceğini belirten Ağırbaş, yılda 5 bin gence yarı zamanlı iş imkanı sunulacağını da kaydetti.

Ağırbaş, sözlerine şöyle devam etti: “2019 sonu itibarıyla yıllık ilk etapta 500 gencimizi uluslararası kuruluşlara staja yollayacağız. Bununla alakalı anlaşmaları tamamladık. Bunlara ek olarak yurt dışından yabancı diplomatlar, siyasetçiler, bakanlar ve liderler getirip Türkiye’deki gençlerle buluşturacağız. Biz deneyim paylaşımı toplantılarını çok önemsiyoruz. Gençleri daha tecrübeli kişilerle buluşturup onlara vizyon sunmak istiyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki gençleri daha ileriye nasıl götürebiliriz, bunun derdindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul salonundaki hitabında, “Birleşmiş Milletler bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bulunduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Gençlik Kuruluşunun bir an önce tesis edilmesini ve merkezinin de dünya tarihinin sembol şehirlerinden İstanbul olmasını teklif ediyoruz. İstanbul’da hâlen inşa edilmekte olan bir gençlik merkezini, bu kuruluşumuza tahsis edebiliriz” diye konuşmuştu.