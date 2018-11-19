Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pürüzsüz ten, mat rujlar, dolgun kirpikler ile aydınlatıcılar kış makyaj trendi olarak sıralanıyor. Essence uzmanları, markaların yeni ürünlerinin doğal makyaj trendinin yansımasını içerdiğini belirterek bazı tavsiyelerde bulunuyor: Kış döneminde ten renginize uygun pastel ve açık tonları tercih etmelisiniz. Gözlerde açık şeftali tonlu farlar doğal görünümünüze katkı yapacak, cildinizi olduğundan daha pürüzsüz gösterecek. Kapatıcılarla yüzünüze hafif ışıltı katacak aydınlatıcılar da sade görünürken bakımlı olduğunuzu vurgulayacak detaylar olacak. Markanın born awesome eye ürünü gözlerin ışıltılı olmasına katkı sağlayacaktır. Kız makyajının bir diğer vazgeçilmezi de mat rujlar. Maskaranızı yoğun kullanırken, doğal görünümü rujla dengeleyebilirsiniz.