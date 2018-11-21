Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı, batı ve iç kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

81 İLDE YAĞIŞ

Meteoroloji'nin saatlere göre hava durumu tahmin raporuna göre 24 saat içerisinde tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde ise yerel olarak yağış geçişleri yaşanabilir.