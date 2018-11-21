Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Nedim Yaşar öldü' haberi herkesi şaşkına çevirdi. Nedim Yaşar kimdir, ne iş yapar? Türkiye doğumlu Danimarka vatandaşı eski çete lideri Nedim Yaşar, suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatan kitabın tanıtım toplantısı ardından silahlı saldırıya uğradı. ‘Los Guerreros’ (Savaşçılar) adlı çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapan Türk asıllı Nedim Yaşar, uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Nedim Yaşar’ın vefat haberi sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Polis Yaşar'ı vuran kişinin yaya olarak kaçtığını açıkladı. Açıklamada yerel saatle 19.30 sıralarında koyu renk kıyafet giymiş bir kişinin Yaşar'a en az 2 el ateş ettiği belirtildi. Polis görgü tanıklarına ulaşmaya çalıştıklarını da bildirdi.



Peki, Nedim Yaşar kimdir?

Nedim Yaşar, 1987 yılında dünyaya geldi. Türkiye’de doğan Nedim Yaşar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Danimarka’ya göç etti. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un başkanı olan Nedim Yaşar, baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrılma kararı aldı. Nedim Yaşar bir süredir Radio24syv isimli radyoda sunuculuk yaptı. Pişmanlık yasasından yararlanan Nedim Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu. Danimarka'da organize suç örgütleriyle ilgili bir kitap çıkardı. “Rodder” (Kökler) ismini verdi bu kitabın tanıtım günüde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.



Danimarka Adalet Bakanı Yaşar'ın öldürülmesinin "Acı ve çok anlamsız" olduğunu söyledi; "Nedim ile bir kez görüşmüştüm. Tanıştığım adam tüm kalbiyle yeni bir hayata başlamak ve başkaları için de değişim oluşturmak istiyordu" dedi. Danimarka polisinin kayıtlarına göre son yıllarda çete bağlantılı suçlar ve silahlı saldırıların sayısında artış yaşanıyor.

