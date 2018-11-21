Adıyaman'da kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti. Şevket Bilir idaresindeki 02 HD 975 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Bulvarı'nda, kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybedip yola düşen Hüseyin Doymaz'a çarptı. Kamyonun altında kalan Doymaz, ağır yaralandı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Doymaz, kaldırıldığı özel hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü
21.11.2018 - 12:30 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybedip yola düşen kişi, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
Etiketler : adıyaman,kaza,haberler,
589718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589718.aspx
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