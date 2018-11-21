Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti. Şevket Bilir idaresindeki 02 HD 975 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Bulvarı'nda, kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybedip yola düşen Hüseyin Doymaz'a çarptı. Kamyonun altında kalan Doymaz, ağır yaralandı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Doymaz, kaldırıldığı özel hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.