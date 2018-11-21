Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutlu'ya bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 34 NJ 1545 plakalı aracı ile Turgutlu’dan Salihli istikametine gitmek olan S.T. (57), aynı yönde seyir halinde olan F.Ş. (45) idaresindeki 03 DN 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 NJ 1545 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.B. (33) ve I.Ş. (69) hayatını kaybederken, S.K. (21), T.Y. (41) ve araç sürücüsü S.T. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü F.Ş. de gözaltına alındı.