Küçük metrekareli 1+1 daireler daha düşük yatırım maliyeti ve kira getirisi potansiyeliyle konut yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Bu segmentte yıllık kira getirisi yüzde 12’ye yaklaşırken, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep ilk üç sırada yer alıyor. Adana ve Kayseri de yüzde 11’in üzerindeki getirileriyle öne çıkıyor. Aydın, Muğla ve Antalya ise en uzun amortismana sahip iller arasında... 3 büyükşehirde de getiriler şaşırtıyor.

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Gayrimenkul piyasasında küçük metrekareli daireler, kira getirisi bakımından yatırımcıların radarına girdi. Endeksa verilerine göre 30 büyükşehirde 1+1 dairelerin ortalama fiyatları ve yıllık kira getirileri incelendiğinde, özellikle Güneydoğu Anadolu'daki illerin öne çıktığı görülüyor. Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep kira getirisi sıralamasında ilk üçte yer alırken, yıllık getiri oranları yüzde 11,5'in üzerine çıktı.

Yatırım amacıyla konut almayı düşünenler açısından 1+1 daireler, daha düşük başlangıç maliyeti ve kiralama potansiyeliyle dikkat çekiyor. Büyükşehirler arasında kira getirisi en yüksek il yüzde 11,95 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 11,66 ile Mardin, yüzde 11,60 ile Gaziantep takip etti.

İLK 5'TE GÜNEYDOĞU AĞIRLIĞI

Kira getirisi bakımından ilk beş sırada Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu illerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'in ardından Adana yüzde 11,07, Kayseri ise yüzde 11,03 getiriyle ilk beşe girdi.

Böylece bu beş büyükşehirde 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 11 seviyesini aşmış oldu. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa hem yüksek kira getirileri hem de büyük metropollere kıyasla daha düşük konut fiyatlarıyla yatırımcılar açısından öne çıkıyor.

Erzurum yüzde 10,57, Konya yüzde 10,50, Malatya yüzde 10,44 ve Kahramanmaraş yüzde 10,28 getiriyle yüzde 10 barajının üzerinde kalan diğer büyükşehirler arasında yer aldı.

1+1’de rota Güneydoğu! Kira getirisi yüzde 12'ye dayandı

SON SIRALARDA EGE VE AKDENİZ

1+1’lerde kira getirisi daha düşük kalan büyükşehirlere bakıldığında Aydın yüzde 7,11 ile son sırada yer alıyor. Muğla yüzde 7,34, Antalya yüzde 7,39, Balıkesir yüzde 7,54, Samsun ve Trabzon ise yüzde 7,60 getiriyle dikkat çekiyor.

Özellikle turizm ve ikinci konut talebinin güçlü olduğu Muğla ve Antalya gibi illerde yüksek konut fiyatları, kira getirisi oranlarının görece düşük kalmasında etkili bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu şehirlerde konutun satış fiyatındaki yükseliş, kira gelirinin, yatırım maliyetine oranını aşağı çekebiliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Türkiye’nin üç büyükşehrinde ise kira getirileri yüzde 8,2-8,7 bandında şekilleniyor. İstanbul’da ortalama 1+1 daire fiyatı 5 milyon 551 bin 910 TL’ye ulaşırken, yıllık kira getirisi yüzde 8,74 olarak hesaplanıyor.

Ankara’da ortalama fiyat 4 milyon 140 bin 345 TL, yıllık kira getirisi yüzde 8,40 seviyesinde bulunuyor. İzmir’de ise ortalama fiyat 3 milyon 614 bin 105 TL olurken, getiri yüzde 8,23 olarak ölçülüyor.

Buna göre İstanbul üç büyükşehir arasında kira getirisi bakımından ilk sırada yer alırken, Ankara ikinci, İzmir üçüncü sırada bulunuyor. Ancak üç şehirde de satın alma maliyetinin Anadolu’daki yüksek getirili illere kıyasla belirgin şekilde yükseldiği görülüyor.

1+1’de rota Güneydoğu! Kira getirisi yüzde 12'ye dayandı

1+1 KONUTTA EN YÜKSEK KİRA GETİRİSİNE SAHİP 5 İL

Şehir Oran Şanlıurfa %11,95 Mardin %11,66 Gaziantep %11,60 Adana %11,07 Kayseri %11,03

1+1 KONUTTA EN DÜŞÜK KİRA GETİRİSİNE SAHİP 5 İL