Altında sert dalgalanma sürerken, ons fiyatında 3.500 dolar cephesinde kritik mücadele sürüyor. 25 Kasım'da 3.427 dolara kadar gerileyerek son 15 ayın dibini gören altın, tepki alımlarıyla yeniden 3.500 doların üzerine çıktı. TSİ 06:30 itibarıyla ons fiyatı 3.575 dolar ve gram altın 5.825 TL’den güne başladı. ABD tahvil getirileri ve dolardaki gerileme fiyatları desteklerken, güçlü ekonomik veriler ve FED'den faiz artışı beklentisi yükselişi sınırlıyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında toparlanma eğilimine giren ons altın, ABD'de yeniden alevlenen yapay zekâ kaynaklı satışlar ve FED'in para politikasına ilişkin beklentilerle 25 Kasım işlemlerinde sert geriledi. 3.427 dolara kadar çekilen ons fiyatı, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti ve günü yüzde 0,76 primle 3.583 dolardan tamamladı.

Yeni günde de ons, TSİ 06:30 itibarıyla 3.575 dolardan fiyatlandı. 26 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 5.825 TL’den güne başladı.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ GERİLEDİ

ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen tahvil getirilerinde sınırlı da olsa yaşanan düşüş, altın fiyatlarına destek veren unsurlar arasında yer aldı. Yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine yönelmesi, getiriler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Hafta başında 104,5’i gören dolar endeksi (DXY) de 103,75’e kadar geriledi. Tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıf seyri, ABD para birimi cinsinden fiyatlanan altının yeniden alıcı bulmasını destekledi.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE TEPKİ

Öte yandan ABD borsalarında yapay zekâ şirketlerine yönelik değerleme endişeleriyle başlayan satışlar, 25 Kasım'da da etkisini gösterdi. Ancak günün ilk bölümünde sert kayıplar yaşayan ABD endekslerinde ilerleyen saatlerde tepki alımları görüldü. S&P 500 gün içindeki kayıplarının büyük bölümünü geri alırken, Dow Jones günü artıda tamamladı. Bu toparlanma, altın ve diğer varlıklarda gün içindeki sert hareketlerin ardından alımları beraberinde getirdi.

Altında büyük savaş! 3.500 dolarda sert çarpışma

YENİDEN TİCARET GERİLİMİ…

ABD yönetiminin Çin, Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük tarifesi önerileri de piyasalarda belirsizliği artırdı. Çin'e yönelik tarifelerin bazı ürünlerde yüzde 45'e kadar çıkabileceği yönündeki değerlendirmeler, küresel ticaret ve büyüme üzerinde baskı oluşabileceği endişelerini gündeme taşıdı. Bu gelişme, güvenli liman talebi üzerinden altın için destekleyici bir zemin oluşturdu.

ABD VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ

ABD'den gelen son veriler ise altın üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 4,3'e revize edilerek beklentileri aşarken, ekim ayında çekirdek PCE enflasyonu yıllık yüzde 3,3'e yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Manşet PCE de yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi. Bu tablo, FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.