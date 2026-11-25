Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesine ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere yarın kameraların karşısına geçecek.

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Fon meselesine ilişkin yürütülen çalışmalar ve soruşturmayla ilgili son gelişmelerin yarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, konuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

SAAT VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 19.00'da başlayacak. Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son aşama hakkında bilgi verecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.