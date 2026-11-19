Konut satışları yılın ilk 10 ayında yüzde 9,2 gerilerken, ipotek dışı satışlardaki kayıp yüzde 14,3'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 165 bin adetlik "peşin" satış kaybı yaşandı. Yüksek mevduat getirisi, konut finansmanındaki ağır geri ödeme yükü ve altın fiyatlarında bu yıl servet etkisinin yok olması, konutta peşin alıcıların iştahını kırdı. Birikim sahipleri konuta geçmek yerine beklemeyi veya alternatif yatırımları tercih etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye konut piyasasında 2026'nın ilk 10 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Ocak-ekim döneminde 1 milyon 223 bin 991 konut satılırken, 2025'in aynı dönemindeki 1 milyon 348 bin 80 adetlik satışa göre yüzde 9,2 düşüş yaşandı. Toplam satışlarda 124 bin 89 adetlik kayıp meydana geldi.

Ancak piyasanın nabzını tutan “ipotek dışı” satışlardaki gerileme çok daha dikkat çekici boyuta ulaştı. Geçen yılın ilk 10 ayında 1 milyon 153 bin 187 olan “diğer satışlar”, bu yıl 988 bin 495'e geriledi. Böylece bu kategoride 164 bin 692 adetlik, başka bir ifadeyle yüzde 14,3'lük düşüş yaşandı.

Konut piyasasında finansman kullanmadan gerçekleşen bu kalemdeki satışlarda yaşanan gerileme, yaklaşık 165 bin adetlik “peşin” işlem kaybı yaşandığına da işaret etti.

MEVDUAT ETKİSİ

Peşin alıcıların piyasadan uzaklaşmasında yüksek TL getirisi ve konut finansmanı maliyetleri öne çıktı. Faizlerin konut piyasasına etkisi iki kanaldan hissedildi.

Sektör temsilcilerine göre, ilk olarak yüksek mevduat getirileri yatırımcıların konut yerine TL varlıklarda kalmasını teşvik etti. Yılın ilk 10 ayında risksiz TL getirisinin yaklaşık yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmesi, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar açısından mevduatı cazip kıldı. Böylece konut için kullanılabilecek birikimlerin önemli bir bölümü bankalarda beklemeyi tercih etti.

165 bin peşin alıcı çekildi! Konutta faiz ve altın faturası

FİNANSMAN MALİYETİ

İkinci etki ise konut finansmanı maliyetlerinden kaynaklandı. Sektör temsilcileri, 10 yıllık vadede toplam geri ödeme yükününün yüzde 250 gibi yüksek bir seviyede bulunduğunu belirterek, “Bu durum doğrudan peşin alıcıyı ilgilendirmese de finansmanla konut edinmenin zorlaşması, piyasadaki genel talebi ve fiyat beklentilerini olumsuz etkiledi” değerlendirmesinde bulunuyor.

Nitekim konut fiyatlarında son bir yılda reel düşüşün yüzde 6,6'ya ulaşması, yatırım amaçlı alımlarda iştahı zayıflatan unsurlardan biri oldu. Fiyatların enflasyonun gerisinde kalması, konutun alternatif yatırım araçlarına kıyasla cazibesini azalttı.

ALTINDAKİ SERVET ETKİSİ

Peşin alımları frenleyen bir diğer önemli gelişme ise altın piyasasında yaşandı. Gram altın 2026 yılına yaklaşık 5.965 TL seviyesinden başlarken, yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında 7.800 TL'yi aşarak rekor kıran gram altın, kasım ayında sert geri çekilmeyle 6.000 TL seviyelerine kadar geriledi. Yılın bitimine yaklaşık 6 hafta kala altında yıllık getiri de ortadan kalktı.

Altın kaynaklı servet etkisinin zayıflaması, birikimlerini altın üzerinden değerlendiren yatırımcıların konut alım kararlarını etkiledi. Sektör temsilcileri “Özellikle altın fiyatlarının gerilediği dönemde elindeki varlığı bozdurarak konuta geçmek istemeyen yatırımcılar beklemeyi tercih etti. Daha yüksek seviyelerden altın alan yatırımcıların da mevcut fiyatlardan satış yapmaya sıcak bakmaması bu eğilimi güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

165 bin peşin alıcı çekildi! Konutta faiz ve altın faturası

‘PEŞİN’ SATIŞTAKİ KAYIP BÜYÜK

Mevduatın sunduğu yüksek getiri, konut finansmanındaki maliyetler ve altının beklenen servet artışını sağlayamaması aynı dönemde konut piyasasına yansıdı.

Toplam konut satışları yüzde 9,2 gerilerken, diğer (peşin) satışlardaki düşüşün yüzde 14,3'e ulaşması dikkat çekti. İpotek dışı satışlarda 164 bin 692 adetlik kayıp yaşanması, peşin alım kanalındaki daralmanın genel piyasadan daha sert olduğunu ortaya koydu.

Konut fiyatlarındaki reel kayıp da eklendiğinde, yatırımcıların birikimlerini gayrimenkule yönlendirmek yerine alternatif araçlarda tutmayı tercih ettiği bir tablo ortaya çıktı.