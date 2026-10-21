Küresel piyasalarda benzin fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye'de pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dünkü indirimin ardından benzine bu gece bir indirim daha geliyor. Böylece fiyat 2 günde 7 lira 72 kuruş ucuzlamış olacak ve benzinle motorin arasındaki fark 20 TL'yi aşacak.

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Küresel piyasalarda benzin fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzine dün gelen indirimin ardından yeni bir indirim daha göründü.

BENZİN 80 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

20 Ekim tarihinde benzinin litresi 4 lira 37 kuruş ucuzlamıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine bu gece yarısı 3 lira 35 kuruş daha indirim gelecek. Böylece benzinin litresi 80 liranın altına düşecek.

2 günde 7,72 TL'lik indirim! Benzinle motorin arasındaki fark 20 TL'yi aşacak

BENZİNLE MOTORİN ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

2 gün üst üste gelen indirimlerin ardından benzinin litresi toplamda 7 lira 72 kuruş ucuzlamış olacak. İndirimin ardından benzinle motorin arasındaki fiyat farkı 20 TL'yi aşacak.

20 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 79.60 96.70 41.20 İstanbul Anadolu 79.40 96.50 40.60 Ankara 80.60 97.80 41.29 İzmir 80.80 98.00 41.20

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.