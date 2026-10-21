İstanbul’da temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte 65 bin 232 konut satıldı. Esenyurt 7 bin 668 satışla zirveye yerleşti ve en yakın rakibi Pendik’e iki kattan fazla fark attı. Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy gibi yüksek fiyatlı ilçelerin alt sıralarda kalması, konut piyasasındaki dikkat çekici tabloyu ortaya koydu. Veriler, İstanbul’da konut talebinin daha ulaşılabilir fiyatlı ve geniş konut arzına sahip ilçelerde yoğunlaştığını gösterdi.

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Türkiye’de konut satışlarının en çok gerçekleştiği il olan İstanbul’da temmuz-eylül dönemi bilançosu ortaya çıktı. Açıklanan resmi verilerden yaptığımız hesaplamalara göre; üç ayda 39 ilçede toplam 65 bin 232 konut satıldı. Esenyurt 7 bin 668 adetle açık ara zirvede yer aldı. Onu Pendik ve Küçükçekmece takip etti.

Konut fiyatlarının yüksekliği ve yeni arzın sınırlı olmasıyla öne çıkan Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer gibi ilçeler listenin alt sıralarında kaldı.

Veriler, İstanbul’da konut talebinin daha ulaşılabilir fiyatlı ve geniş konut arzına sahip ilçelerde yoğunlaştığını gösterdi.

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10 İLÇEDE YOĞUNLAŞMA

İstanbul genelinde konut satışları temmuzda 22 bin 846, ağustosta 20 bin 570 ve eylülde 21 bin 816 olarak gerçekleşti. Üç aylık toplamda 65 bin 232 konut el değiştirirken; ilk 10 ilçede gerçekleşen 31 bin 229 satış, kent genelindeki işlemlerin yaklaşık yüzde 48’ini oluşturdu. Başka bir ifadeyle İstanbul’da satılan her iki konuttan yaklaşık biri, yalnızca 10 ilçede alıcı buldu.

İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…

ESENYURT FAKTÖRÜ

Listenin zirvesindeki Esenyurt, 7 bin 668 konut satışıyla en yakın takipçisi Pendik’e iki kattan fazla fark attı. İlçedeki satışlar, İstanbul genelindeki toplamın yaklaşık yüzde 11,8’ine karşılık geldi. Geniş konut stoku, farklı bütçelere hitap eden daire seçenekleri ve görece ulaşılabilir fiyatlar, Esenyurt’un yüksek işlem hacminde etkili olabilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle ev sahibi olmak isteyen ancak merkezi ilçelerdeki fiyatları karşılamakta zorlanan alıcılar açısından Esenyurt öne çıkıyor.,

İLK 5’TEKİ İLÇELER

Esenyurt’u 3 bin 452 satışla Pendik, 3 bin 271 satışla Küçükçekmece izledi. Başakşehir 2 bin 992, Beylikdüzü 2 bin 473 konut satışıyla ilk beşte yer aldı.

Bu tablo, Avrupa Yakası’nın gelişen yerleşim bölgeleriyle Anadolu Yakası’nın ulaşım bağlantıları güçlü ilçelerinin konut piyasasında ağırlık taşıdığını ortaya koydu. Pendik’te metro, Marmaray ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları; Küçükçekmece’de metrobüs ve Marmaray erişimi; Başakşehir’de planlı yerleşim alanları ve yeni konut projeleri talebi destekleyen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…

KADIKÖY DE İLK 10’DA

Bu arada “en çok satan ilk 10” sıralamasında dikkat çeken ilçelerden biri Kadıköy oldu. Konut fiyatlarının yüksek olduğu ilçede temmuz-eylül döneminde 2 bin 437 satış gerçekleşti. Kartal 2 bin 422, Maltepe 2 bin 271, Bahçelievler 2 bin 127 ve Avcılar 2 bin 116 satışla ilk 10’u tamamladı. Kadıköy, Kartal ve Maltepe gibi ilçelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, yenilenen konut stoku ve ulaşım imkânları, satış hareketliliğini destekleyen faktörler arasında sayılıyor.

BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY, SARIYER

İstanbul’un yüksek fiyatlı ve prestijli ilçelerinde ise satış adetleri daha düşük kaldı. Beşiktaş’ta üç ayda 673, Bakırköy’de 913, Şişli’de 938 ve Sarıyer’de 574 konut satıldı.

Bu ilçelerde yüksek konut fiyatlarının alıcı kitlesini daraltması ve yeni konut üretimine uygun alanların sınırlı olması, satış adetlerinin düşük kalmasında etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Sektör temsilcileri “Düşük satışların tamamını fiyatlara bağlamak doğru değil. Nüfus, konut stoku, yeni proje üretimi ve mülk sahiplerinin satış eğilimi de işlem hacmini etkileyebilir. Bu gibi ilçelerde hane halkı daha yerleşik yaşıyor ya da kiraya verme eğilimindeler” görüşünü dile getiriyor.

İLÇE İLÇE SATIŞLAR

Sıra İlçe Sayı 1 Esenyurt 7.668 2 Pendik 3.452 3 Küçükçekmece 3.271 4 Başakşehir 2.992 5 Beylikdüzü 2.473 6 Kadıköy 2.437 7 Kartal 2.422 8 Maltepe 2.271 9 Bahçelievler 2.127 10 Avcılar 2.116 11 Sultanbeyli 1.852 12 Ümraniye 1.851 13 Silivri 1.840 14 Bağcılar 1.797 15 Eyüpsultan 1.777 16 Üsküdar 1.740 17 Sancaktepe 1.715 18 Fatih 1.700 19 Tuzla 1.655 20 Zeytinburnu 1.614 21 Büyükçekmece 1.565 22 Arnavutköy 1.552 23 Gaziosmanpaşa 1.466 24 Çekmeköy 1.387 25 Sultangazi 1.296 26 Kağıthane 1.114 27 Güngören 1.032 28 Ataşehir 999 29 Şişli 938 30 Bakırköy 913 31 Bayrampaşa 856 32 Esenler 824 33 Beşiktaş 673 34 Sarıyer 574 35 Beyoğlu 568 36 Beykoz 247 37 Şile 224 38 Çatalca 170 39 Adalar 64

(Not: Temmuz – Eylül dönemini kapsayan 3. Çeyrek satış rakamları)