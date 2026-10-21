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İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…

İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…
Fotoğraf Başlığı İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…

İstanbul’da temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte 65 bin 232 konut satıldı. Esenyurt 7 bin 668 satışla zirveye yerleşti ve en yakın rakibi Pendik’e iki kattan fazla fark attı. Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy gibi yüksek fiyatlı ilçelerin alt sıralarda kalması, konut piyasasındaki dikkat çekici tabloyu ortaya koydu. Veriler, İstanbul’da konut talebinin daha ulaşılabilir fiyatlı ve geniş konut arzına sahip ilçelerde yoğunlaştığını gösterdi.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Türkiye’de konut satışlarının en çok gerçekleştiği il olan İstanbul’da temmuz-eylül dönemi bilançosu ortaya çıktı. Açıklanan resmi verilerden yaptığımız hesaplamalara göre; üç ayda 39 ilçede toplam 65 bin 232 konut satıldı. Esenyurt 7 bin 668 adetle açık ara zirvede yer aldı. Onu Pendik ve Küçükçekmece takip etti.

Konut fiyatlarının yüksekliği ve yeni arzın sınırlı olmasıyla öne çıkan Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer gibi ilçeler listenin alt sıralarında kaldı.

Veriler, İstanbul’da konut talebinin daha ulaşılabilir fiyatlı ve geniş konut arzına sahip ilçelerde yoğunlaştığını gösterdi.

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10 İLÇEDE YOĞUNLAŞMA

İstanbul genelinde konut satışları temmuzda 22 bin 846, ağustosta 20 bin 570 ve eylülde 21 bin 816 olarak gerçekleşti. Üç aylık toplamda 65 bin 232 konut el değiştirirken; ilk 10 ilçede gerçekleşen 31 bin 229 satış, kent genelindeki işlemlerin yaklaşık yüzde 48’ini oluşturdu. Başka bir ifadeyle İstanbul’da satılan her iki konuttan yaklaşık biri, yalnızca 10 ilçede alıcı buldu.

İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…
Başlık Resmiİstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…

ESENYURT FAKTÖRÜ

Listenin zirvesindeki Esenyurt, 7 bin 668 konut satışıyla en yakın takipçisi Pendik’e iki kattan fazla fark attı. İlçedeki satışlar, İstanbul genelindeki toplamın yaklaşık yüzde 11,8’ine karşılık geldi. Geniş konut stoku, farklı bütçelere hitap eden daire seçenekleri ve görece ulaşılabilir fiyatlar, Esenyurt’un yüksek işlem hacminde etkili olabilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle ev sahibi olmak isteyen ancak merkezi ilçelerdeki fiyatları karşılamakta zorlanan alıcılar açısından Esenyurt öne çıkıyor.,

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İLK 5’TEKİ İLÇELER

Esenyurt’u 3 bin 452 satışla Pendik, 3 bin 271 satışla Küçükçekmece izledi. Başakşehir 2 bin 992, Beylikdüzü 2 bin 473 konut satışıyla ilk beşte yer aldı.

Bu tablo, Avrupa Yakası’nın gelişen yerleşim bölgeleriyle Anadolu Yakası’nın ulaşım bağlantıları güçlü ilçelerinin konut piyasasında ağırlık taşıdığını ortaya koydu. Pendik’te metro, Marmaray ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları; Küçükçekmece’de metrobüs ve Marmaray erişimi; Başakşehir’de planlı yerleşim alanları ve yeni konut projeleri talebi destekleyen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

İstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…
Başlık Resmiİstanbul’da konutta ilk 10 tercih! Zirvedeki ilçe, rakibini ikiye katladı…

KADIKÖY DE İLK 10’DA

Bu arada “en çok satan ilk 10” sıralamasında dikkat çeken ilçelerden biri Kadıköy oldu. Konut fiyatlarının yüksek olduğu ilçede temmuz-eylül döneminde 2 bin 437 satış gerçekleşti. Kartal 2 bin 422, Maltepe 2 bin 271, Bahçelievler 2 bin 127 ve Avcılar 2 bin 116 satışla ilk 10’u tamamladı. Kadıköy, Kartal ve Maltepe gibi ilçelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, yenilenen konut stoku ve ulaşım imkânları, satış hareketliliğini destekleyen faktörler arasında sayılıyor.

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BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY, SARIYER

İstanbul’un yüksek fiyatlı ve prestijli ilçelerinde ise satış adetleri daha düşük kaldı. Beşiktaş’ta üç ayda 673, Bakırköy’de 913, Şişli’de 938 ve Sarıyer’de 574 konut satıldı.

Bu ilçelerde yüksek konut fiyatlarının alıcı kitlesini daraltması ve yeni konut üretimine uygun alanların sınırlı olması, satış adetlerinin düşük kalmasında etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Sektör temsilcileri “Düşük satışların tamamını fiyatlara bağlamak doğru değil. Nüfus, konut stoku, yeni proje üretimi ve mülk sahiplerinin satış eğilimi de işlem hacmini etkileyebilir. Bu gibi ilçelerde hane halkı daha yerleşik yaşıyor ya da kiraya verme eğilimindeler” görüşünü dile getiriyor.

İLÇE İLÇE SATIŞLAR

SıraİlçeSayı
1Esenyurt7.668
2Pendik3.452
3Küçükçekmece3.271
4Başakşehir2.992
5Beylikdüzü2.473
6Kadıköy2.437
7Kartal2.422
8Maltepe2.271
9Bahçelievler2.127
10Avcılar2.116
11Sultanbeyli1.852
12Ümraniye1.851
13Silivri1.840
14Bağcılar1.797
15Eyüpsultan1.777
16Üsküdar1.740
17Sancaktepe1.715
18Fatih1.700
19Tuzla1.655
20Zeytinburnu1.614
21Büyükçekmece1.565
22Arnavutköy1.552
23Gaziosmanpaşa1.466
24Çekmeköy1.387
25Sultangazi1.296
26Kağıthane1.114
27Güngören1.032
28Ataşehir999
29Şişli938
30Bakırköy913
31Bayrampaşa856
32Esenler824
33Beşiktaş673
34Sarıyer574
35Beyoğlu568
36Beykoz247
37Şile224
38Çatalca170
39Adalar64

(Not: Temmuz – Eylül dönemini kapsayan 3. Çeyrek satış rakamları)

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