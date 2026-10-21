Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler, TCMB’den gelecek hamlelere odaklandı. 22 Ekim’deki PPK toplantısında muhtemel bir indirim kararının, tüketici finansmanı oranlarına da yansıyabileceği ifade ediliyor. TCMB öncesinde katılım bankaları tarafından sunulan son oranlar hangi seviyelerde? 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentiler şekillenirken, piyasanın ana senaryosu “100 baz puanlık indirim” yönünde oluşuyor. Bu kapsamda mevcut durumda yüzde 37 olan politika oranının 1 puan düşürülerek yüzde 36'ya çekilebileceği öngörülüyor.

İndirim beklentisini destekleyen en önemli gelişmelerden biri, eylül enflasyonunun ortaya koyduğu görünüm oldu.

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ENFLASYON ALAN AÇIYOR

TÜFE eylülde aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi. Yıllık oranın yüzde 30'un altına inmesi ve aylık enflasyonun beklentilerin altında kalması, TCMB'nin 9 ay sonra indirimlere yeniden başlayabileceği görüşünü güçlendirdi.

Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki yükseliş, jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon beklentilerinin seyri, indirim sürecinin önündeki riskler arasında gösteriliyor.

Tüketicide ‘indirim’ heyecanı! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

YIL SONUNDA YÜZDE 35

Bu arada piyasa beklentileri, yıl sonuna kadar faiz indirimlerinin devam edebileceğine de işaret ediyor. JP Morgan, ekim ve aralık aylarında toplam 200 baz puanlık indirim beklentisini dile getiren yabancı kurumlar arasında yer aldı.

Analistler; enerji fiyatlarının yüksek seyrine rağmen iç talepte gözlemlenen yavaşlama eğiliminin de dezenflasyonu desteklediğini aktarıyor.

FİNANSMANA YANSIMALARI

Bu arada bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de TCMB’den gelecek hamlelere odaklandı. Muhtemel bir indirim kararının, zamanla tüketici finansmanı oranlarına da yansıyabileceği ifade ediliyor.

BDDK verilerine göre sektörde ihtiyaç finansmanı hacmi 9 Ekim ile biten haftada 2 trilyon 625 milyar TL oldu. Söz konusu rakam 17 Temmuz haftasında 2 trilyon 521 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. 3 aylık dönemde artış yüzde 4 gibi sınırlı bir düzeyde gerçekleşti.

Tüketicide ‘indirim’ heyecanı! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

20 Ekim itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle sıralanıyor:

Banka Oran Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Hayat Finans %4,25

(Not: İnternet sitelerindeki oranlardır.)

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 250 bin TL ihtiyaç finansmanını geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 250 bin TL

Finansman vadesi: 12 ay

Finansman oranı: %3,79

Aylık taksit: 28 bin 90 TL

Toplam geri ödeme: 337 bin 84 TL

Rakamlar, 12 aylık vadede yüzde 35’e yakın bir finansman yüküne işaret ediyor.