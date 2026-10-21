Jeopolitik risklerde yaşanan artış ve belirsizliklerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı da 110 doların üzerinde ısrarlı duruşunu sürdürüyor. ABD’li varlık yönetim şirketi State Street Investment Management’dan korkutan senaryo geldi. Orta Doğu’daki çatışmaların sürmesi ve enerji altyapısının ağır hasar alması halinde, petrolün varil fiyatında 120 doların üzerinin görülebileceği uyarısı yapıldı.

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Petrol piyasalarında jeopolitik gerilimlerin etkisiyle sert fiyat hareketleri devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 21 Ekim Çarşamba günü ilk işlemlerde yeniden 110 doların üzerine çıktı.

ABD ile İran arasında diplomatik temasların devam etmesine rağmen, muhtemel bir anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin beklentilerin zayıflaması, piyasadaki arz endişelerini artırdı. Bu ay yüzde 10'un üzerinde değer kazanan petrol, Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ve enerji sevkiyatının güvenliğine ilişkin gelişmelere odaklandı.

Petrolde korkutan senaryo! ABD’li varlık şirketi seviye verip uyardı

DİPLOMATİK TEMASLAR

Petrol fiyatlarında önceki gün yaşanan gevşemenin arkasında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in Tahran'da üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler yer aldı. Burada Washington ile yürütülen müzakerelerin durumu da ele alındı. Temaslar, ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla azaltılabileceği yönündeki umutları güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştu. Ancak bir diplomatın, taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri reddetmesi iyimser havayı zayıflattı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Orta Doğu'da genişleyen çatışmalar ve enerji nakil hatlarına yönelik tehditler de petrol piyasasını yukarı taşıyor. Suudi Arabistan ile İran destekli Husi güçleri arasındaki gerilimin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının da şiddetlenmesi, küresel petrol arzına ilişkin riskleri artırıyor.

Son iki haftada Hürmüz Boğazı'nda en az 18 geminin saldırıya uğraması ise deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik endişeleri güçlendiriyor. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek aksaklıklar, yalnızca bölgedeki üretimi değil, petrolün uluslararası pazarlara ulaştırılmasını da etkileyebiliyor.

Petrolde korkutan senaryo! ABD’li varlık şirketi seviye verip uyardı

PETROL VAR, FAKAT…

Öte yandan Orta Doğu'dan gerçekleştirilen petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 80'ine kadar toparlandığı belirtiliyor. Bu gelişme, bölgeden petrol akışının tamamen durmadığını ve arzın önemli bölümünün piyasaya ulaştığını gösteriyor. Ancak sevkiyatların güvenlik riskleri altında ve daha yüksek maliyetlerle gerçekleştirilmesi, petrol piyasasındaki baskının hafiflemesini zorlaştırıyor.

120 DOLAR RİSKİ!

Önümüzdeki dönemde Brent petrolün yönü açısından ABD-İran görüşmelerinden çıkacak sonuçlar, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin seyri ve bölgedeki çatışmaların genişleyip genişlemeyeceği belirleyici olacak.

ABD merkezli küresel varlık yönetim şirketi State Street Investment Management da fiili çatışmaların sürdüğü ve enerji altyapısına ağır zarar vermeye devam ettiği olumsuz bir senaryoda, 120 doların üzerinde petrol fiyatı riskine dikkat çekti.

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