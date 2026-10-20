Petrol fiyatları, Rusya’nın enerji ticaretine yönelik yaptırımların hafifletilmesi ile dün 107 doların altına geriledi. Ancak Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna hattında enerji altyapılarını hedef alan saldırılar, petrolün ateşini yeniden yükseltti. Brent varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 110 doların üzerini test etti ve tekrar 5 ayın zirvelerine yaklaştı.

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Jeopolitik risklerdeki tırmanış ve küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler, enerji piyasalarında tansiyonu yüksek tutuyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 110 dolar seviyesini yeniden aşarak son 5 ayın zirvelerine yöneldi. Fiyatlarda TSİ 06:40 itibarıyla 109,80 dolara yakın dengelenme çabası öne çıktı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırıları, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim ve Rusya-Ukrayna hattında enerji altyapılarını hedef alan karşılıklı saldırılar piyasaların odağına yerleşti.

ABD yönetiminin Rus enerji ticaretine yönelik yaptırımları gevşetme adımı ile petrol dün 106,80 dolara kadar gerilemiş, günlük kapanış ise 109,2 dolardan gerçekleşmişti.

Petrolün ateşi düşmüyor! Yeniden kritik seviyeyi test etti

HÜRMÜZ’DE SALDIRILAR

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişeleri büyüyor. Son 10 günlük dönemde en az 15 konteyner gemisine insansız hava araçları, mayınlar ve roket güdümlü silahlarla saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

Bazı gemilerin hasar görmesi ve deniz trafiğindeki risklerin artması, petrol sevkiyatının sürekliliğine ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Boğazda yaşanan aksaklıklar, petrol ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılmasını tehdit ediyor.

Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde dünya petrol ve doğal gaz akışının yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapıyordu. Sevkiyatın yeniden toparlanmaya başladığına yönelik açıklamalara rağmen, piyasalar, petrolün güvenli biçimde taşınıp taşınamayacağına odaklanıyor. Bu kapsamdaki devam eden riskler, fiyatları da yüksek seviyede tutuyor.

Petrolün ateşi düşmüyor! Yeniden kritik seviyeyi test etti

RUSYA-UKRAYNA HATTI

Petrol piyasalarında arz endişelerini artıran bir diğer gelişme ise Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi oldu. Ukrayna, 18 Ekim'de Rusya'nın St. Petersburg kentini ve çevresindeki enerji altyapısını hedef alan geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda limandaki petrol terminalinde yangın çıktığı ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Rusya'nın da karşılık vermesiyle birlikte söz konusu saldırılar, petrol üretimi ve ihracatında yeni kesintiler yaşanabileceği endişesini yüksek tutuyor.

İKİ YÖNLÜ BASKI

Enerji tesisleri ve ihracat terminallerinin hedef alınmasının, piyasaları iki yönden etkilediğine dikkat çeken uzmanlar “Bir yandan ham petrol arzının azalması ihtimali fiyatları yukarı çekerken, diğer yandan rafineri ve petrol ürünü sevkiyatlarındaki aksamalar özellikle dizel ve jet yakıtı gibi ürünlerdeki sıkışıklığı artırıyor. Böylece jeopolitik riskler yalnızca ham petrol fiyatlarına değil, akaryakıt maliyetlerine de yansıyor” uyarısında bulunuyor.

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