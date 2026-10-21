Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yakın görünümünü korurken, yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Ons altın bugünkü ilk işlemlerde 4.100 dolar sınırına kadar geriledi ve haftalık dip seviyeyi test etti. Onstaki dört günlük seri düşüş, iç piyasada gram fiyatını da etkiliyor. 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.565 TL’den güne başlıyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı devam ediyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler, değerli metalde satışa sebep oluyor. Ons altın, üst üste dördüncü işlem gününde de gerileyerek 4.100 dolar sınırına yaklaştı.

Dün yüzde 0,37 düşüşle 4.125 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün TSİ 06.15 itibarıyla 4.117 dolardan işlem gördü. İlk işlemlerde 4.106 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, böylece kritik destek noktalarına yaklaştı.

Spot piyasada 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.565 TL’den güne başladı.

Altında seri düşüş! Fiyatlar haftalık dibini gördü

PETROL ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki düşüşte, petrol piyasasında yeniden hızlanan yükseliş etkili oldu. ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin haberlerin yalanlanması, petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönelmesine yol açtı.

Taraflar arasında müzakereler devam etse de anlaşmaya ilişkin belirsizlikler enerji piyasalarında fiyatlamaları etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün de 110 dolara yakın görünümünü koruyor.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER

Öte yandan Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki jeopolitik gerilimler, petrol arzına yönelik endişeleri canlı tutuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırıların artması, küresel enerji arzında kesinti yaşanabileceği kaygılarını güçlendiriyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden tetikleyebileceği beklentisi, altın piyasasında da yatırımcıların “faiz duyarlılığı” ile temkinli hareket etmesine sebep oluyor.

Altında seri düşüş! Fiyatlar haftalık dibini gördü

FAİZ BEKLENTİLERİ

Altın üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler... ABD Merkez Bankasının (FED) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması beklenirken, piyasalarda aralık ayında faiz artırımına gidilebileceği ihtimali fiyatlanıyor.

Geleneksel olarak enflasyona ve belirsizliklere karşı korunma aracı olarak görülen altın, faiz getirisi sağlamaması sebebiyle, yüksek faiz ortamında dezavantajlı konuma düşebiliyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Enflasyon risklerinin artması merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden artırabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu görünüm, jeopolitik risklere rağmen altın fiyatlarının toparlanmasını zorlaştırıyor.

Analistler ons altında kısa vadede 4.066 doların önemli bir destek olduğunu belirterek, yukarıda 4.200 dolar direncine dikkat çekiyor.