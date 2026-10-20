Altın, dolar, borsa…İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: Piyasaların beklediği karar çıkmayabilir

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.789 puan seviyesinde bulunduğunu ve yaklaşık yüzde 3 yükseldiğini belirten Memiş, söz konusu hareketi bir tepki yükselişi olarak değerlendirdi. Endekste mevcut durumda teknik açıdan net bir yön belirlemenin zor olduğunu kaydeden Memiş, 11.200-12.200 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin, ilgili komisyonun çalışmalarını sürdürmesinin ve ödemelerin devam etmesinin borsa üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, endeksin bir süre daha geniş bant aralığında hareket etmesini beklediğini söyledi.