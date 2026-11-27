2027 zammı öncesi son tablo! Asgari ücretli için en pahalı ve en ucuz iller
Asgari ücret maratonuna sayılı günler kala 2027 için “yüzde 30 artış” senaryosu öne çıkıyor. Yeni ücret beklenirken TCMB'nin konut kira verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 27 bin 523 TL'ye ulaşırken, bu tutar İstanbul'da 47 bin 523 TL, Ağrı'da ise 11 bin 100 TL oldu. İşte kiraların en düşük ve en yüksek olduğu iller.
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında maraton başlayacak. Milyonlarca çalışanın beklediği zam oranına ilişkin çeşitli senaryolar gündeme geliyor. 2026’da enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşebileceği ve asgari ücrete de bu oranda bir artış uygulanabileceği, ağırlıklı senaryo olarak öne çıkıyor. Asgari ücret 2026 yılında net 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor.
Bu arada hane halkının harcamaları arasında önemli gider olarak öne çıkan kiralarda da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. TCMB'nin üçüncü çeyrek verileri, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirasının 27 bin 523 TL'ye ulaştığını ortaya koydu.
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BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA
İller bazında bakıldığında ise kira yükünün en ağır hissedildiği şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 47 bin 523 TL'ye ulaşıyor. Bu rakam, mevcut asgari ücretin yüzde 169'una denk geliyor. Dolayısıyla İstanbul'da asgari ücretli bir çalışanın maaşı, ortalama konut kirasını karşılamaya yetmiyor.
İkinci sıradaki Muğla'da 100 metrekarelik konutun ortalama kirası 38 bin 336 TL ile asgari ücretin yüzde 136,5 üzerine çıkıyor. İzmir'de ise 29 bin 558 TL'lik kira, mevcut net asgari ücretin yaklaşık yüzde 105'ine karşılık geliyor.
En yüksek kira bedeline sahip diğer iller arasında Antalya, Çanakkale, Aydın, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tekirdağ da bulunuyor.
EN YÜKSEK KİRAYA SAHİP 10 İL
TCMB verilerine göre üçüncü çeyrek itibarıyla 100 metrekarelik konutun aylık kira bedelleri şöyle:
|Şehir
|Fiyat
|İstanbul
|47.523 TL
|Muğla
|38.336 TL
|İzmir
|29.558 TL
|Antalya
|28.136 TL
|Çanakkale
|26.667 TL
|Aydın
|25.721 TL
|Ankara
|25.407 TL
|Kocaeli
|25.240 TL
|Balıkesir
|24.396 TL
|Tekirdağ
|23.512 TL
DOĞU İLLERİNDE KİRA
Listenin diğer ucunda ise en düşük ortalama kira Ağrı'da görülürken, bu ili Mardin ve Muş takip ediyor.
Ağrı'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 11 bin 110 TL ile mevcut asgari ücretin yüzde 39,6'sına denk geliyor. Mardin'de 11 bin 550 TL, Muş'ta ise 11 bin 923 TL seviyesinde bulunan kira bedelleri, asgari ücretin yaklaşık yüzde 41-42'sini oluşturuyor.
EN DÜŞÜK KİRAYA SAHİP 10 İL
|Şehir
|Fiyat
|Ağrı
|11.110 TL
|Mardin
|11.550 TL
|Muş
|11.923 TL
|Bitlis
|12.500 TL
|Yozgat
|13.300 TL
|Kırşehir
|13.422 TL
|Osmaniye
|13.520 TL
|Malatya
|13.850 TL
|Siirt
|13.889 TL
|Adıyaman
|14.000 TL