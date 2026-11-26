Piyasalarda 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken, gözler Merkez Bankası'nın 10 Aralık'ta açıklayacağı yılın son kararına çevrildi. İhtiyaç finansmanında ise son oranlar, 250 bin TL'nin güncel geri ödeme maliyetini ortaya koydu. En düşük oran üzerinden 12 ay vadeli finansman kullananların toplam geri ödemesi 332 bin 641 TL'ye ulaşıyor.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son faiz kararına iki hafta kala piyasalarda 100 baz puanlık indirim beklentisi ağırlığını koruyor. Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aralık toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 35 olarak öne çıkarken, bu tahmine göre mevcut yüzde 36 seviyesinden yeni bir indirim yapılacağı öngörülüyor.

Diğer tarafta, 10 Aralık toplantısında indirime gidilmesini erken bulan kuruluşlar da bulunuyor.

GOLDMAN VE BBVA…

Goldman Sachs, rezervlerdeki gerilemeyi gerekçe göstererek politika oranının yüzde 36 seviyesinde korunabileceğini aktardı. BBVA Research de benzer gerekçelerle aralıkta faiz indirimi yapılmayacağı görüşünde... Akbank, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde tutarak indirim beklemeyen kuruluşlar arasında yer alıyor.

250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? Bankalarda son durum

GÖZLER KASIM TÜFE’DE

10 Aralık kararına kadar piyasaların odağında üç temel başlık olacak. Bunların başında, 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi geliyor. Aylık fiyat artışının yavaşlamasının, 100 baz puanlık indirim beklentisini güçlendirebileceği ifade ediliyor.

İkinci önemli başlık ise döviz rezervleri ve kur görünümü olacak. Rezervlerdeki hareketin yanı sıra döviz talebi ve TL varlıklara yönelik eğilim de TCMB'nin karar alanı açısından önem taşıyor.

Üçüncü olarak petrol ve doğalgaz fiyatları ile enflasyon beklentilerindeki değişim izlenecek.

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

TCMB’nin kararı, finansman maliyetleri açısından da önemli görülüyor. Muhtemel bir indirimin, ihtiyaç finansmanı oranlarına da yansıması bekleniyor.

25 Kasım 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Kuveyt Türk %3,61 Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Vakıf Katılım %3,89 Albaraka %4,00

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel ve şubelerdeki oranlar farklılık gösterebilir.)

250 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 250 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman: 250 bin TL

Vade: 12 ay

Oran: %3,61

Aylık taksit: 27 bin 720 TL

Toplam geri ödeme: 332 bin 641 TL

Rakamlar, 12 ay vadeli ihtiyaç finansmanında yüzde 33 maliyet olduğunu ortaya koydu.